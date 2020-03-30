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是否入境全採檢 陳時中：考慮高風險區祭特別辦法

最新更新：2020/03/30 20:02

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北30日電）近日從歐美回國確診者多，有專家認為應針對入境者全面採檢。指揮中心指揮官陳時中今天說，對有風險者採檢比較重要，但將來可考慮視疫情變化對高風險區用特別辦法。

台大公共衛生學院公共衛生碩士學位學程主任陳秀熙上午在記者會表示，台灣若採取入境者全面檢疫、社區設疾病特區監測站的擴大檢疫策略，可找出無症狀或輕微症狀者，杜絕社區爆發流行，但需較多人力物力。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應媒體提問是否針對入境者全面篩檢時表示，以29日入境人數1600人來說，要全面篩檢可以做到，但目前的政策還是要針對有風險的採檢，避免偽陰性導致輕忽，對有風險者採檢比較重要。

不過，陳時中也說，將來也不是沒有考慮，會視疫情變化，從某些區域回來、風險高的，可用特別方法。

指揮中心疫情監測組組長周志浩則說，現在採取的策略是入境的旅客，除了有症狀外，在居家檢疫的14天內有症狀也都會採檢，一天大概200到300人中可能5、6人陽性，其他都是陰性。若入境就採檢，一開始沒有症狀或陰性就大意是應考慮的點。（編輯：張雅淨）1090330

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