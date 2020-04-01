菲律賓缺防護裝備 台灣同鄉會捐1萬片口罩

菲律賓台灣同鄉會監事長林坤城（左3）和副會長謝嘉卿（右2）1日代表會長蘇國芳，前往菲國衛生部捐贈口罩，駐菲代表處政務組長劉漢清（左2）前往致意。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月1日

（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓防疫人員急需個人防護裝備，近來頻頻透過社群網路向大眾募集。菲律賓台灣同鄉會今天透過菲國衛生部，捐1萬片口罩給菲律賓政府，盼稍解醫護人員燃眉之急。

菲律賓台灣同鄉會監事長林坤城和副會長謝嘉卿今天代表會長蘇國芳，前往衛生部捐贈口罩，駐菲代表處政務組長劉漢清也前往致意。

由於口罩商庫存有限，台灣同鄉會今天先送交5000片口罩，另一批5000片口罩將於到貨後捐出。

林坤城說，這次2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，菲律賓又面臨醫療資源匱乏，台灣同鄉會希望盡一己之力，同時進一步拉近台菲關係。

謝嘉卿告訴中央社記者，疫情對在菲台商衝擊很大，大家幾乎都在家隔離，無法出門工作，「加上菲律賓工人多領週薪，這週沒工作，下個禮拜就沒飯吃了。（在菲台商）很怕他們老百姓沒有薪水領，沒飯吃」，影響社會穩定。

謝嘉卿說，在菲台商都在能力範圍內，盡可能捐助有需要的人。他們公司今天也發送米糧、肉類給員工，希望協助他們度過難關。

另外，菲律賓總醫院（PGH）做為菲國武漢肺炎專門醫院，防護裝備儲備卻只剩約一週用量。菲律賓台商總會總會長黃雅惠代表全體會員，昨天捐出1萬片口罩給菲律賓總醫院，盼為防疫工作盡一點心力。（編輯：陳永昌）1090401

菲律賓台商總會總會長黃雅惠（中）代表全體會員，3月31日捐出1萬片口罩給菲律賓總醫院。（黃雅惠提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 109年4月1日