搭捷運無法距離1.5公尺 陳時中：應戴口罩

（中央社記者張茗喧、陳怡璇台北1日電）中央流行疫情指揮中心今天發布社交距離注意事項，明訂室外社交距離至少1公尺、室內1.5公尺。指揮中心指揮官陳時中表示，民眾搭捷運若無法維持1.5公尺，就應戴口罩。

陳時中下午在記者會中表示，社交距離規定將分兩階段實施，目前處於第一階段的「柔性勸說」階段，建議民眾避免出席展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸的社交活動，也應避免進入與維生無關的娛樂等性質的場所。

此外，人與人之間距離在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉的場所仍應佩戴口罩；有較高機率近距離接觸，無法有效維持1.5公尺社交距離的場所，則業主應停止營業。

陳時中舉例，許多民眾會搭捷運上下班，人與人之間依規定須保持1.5公尺距離，如果上下班時間不容易有間隔，那就戴口罩。

外界好奇，在外用餐、唱KTV怎麼辦。陳時中說，在外用餐希望有隔屏，以套餐為原則，若真要吃桌菜建議公筷母匙，一人一份，把飛沫可能性降到最低，KTV一樣可以維持距離，若不行就戴口罩唱歌。

不過，若疫情持續發展，未來可能進入第二階段是強制處分，除醫療、執行公務、維生等必要性活動，其餘非必要性活動如娛樂活動等，均全面禁止。

必要性活動仍須維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，與他人間若雙方均正確佩戴口罩，仍應保持至少1公尺距離。

但何時將進入第二階段，陳時中說，暫無具體時程，將根據疫情變化與專家研判，隨時做出調整。（編輯：管中維）1090401