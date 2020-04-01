面對疫情不忘公益 陳价斌為家扶兒複製幸福

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）曾接受家扶幫助的陳价斌30年前接獲認養人的零食箱，開心不已，雖然武漢肺炎衝擊他的早午餐生意，但他號召設計200個加油箱募集禮物，送給屏東家扶兒，複製他30年前的幸福。

陳价斌目前經營的早午餐店已在屏東市打出知名度，雖然最近武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊到生意，但他沒有忘記守護弱勢兒童，在兒童節前夕發起「愛的加油箱」募集活動，號召屏東知名品牌的餐飲業及廣告設計業，設計200個加油箱，並在短短3天便募滿文具、餅乾以及親筆卡片。

陳价斌今天表示，幼年因父親早逝受家扶幫助，親身經驗過弱勢家庭孩子的處境，30年前收到認養人贈送給自己的零食箱禮物，開箱時的雀躍與期待，居然是他一路成長的養分，2年前發起第1次活動，50個孩子歡喜開箱的畫面記憶猶存，於是今年擴大，集結親朋好友揪團做公益。

陳价斌的初心很簡單，他說，沒有忘記母親「飲水思源，回饋社會」的叮嚀，他只想複製自己童年幸福的回憶給弱勢孩童，而且要影響更多人一起做這件事。今年第一次響應的阿漢私廚老闆蔡明漢說，孩子無法選擇自己的出身與家庭，更需大眾一起來幫助。

屏東家扶社工李芳儀表示，從屏北到屏南共有200個家扶兒獲得「愛的加油箱」，孩子們不敢相信兒童節禮物這麼大一箱，開箱時驚呼連連，不斷嚷嚷著哪些餅乾是沒有吃過的、哪個文具是自己本來就超想要的，讀著加油卡片上的文字，眼神充滿光芒。（編輯：陳俊碩）1090401