LINE TV及Music 下週起居家檢疫隔離者免費用

（中央社記者余曉涵、張茗喧台北8日電）指揮中心建置的聊天機器人「疫止神通」 3日正式上線。指揮中心也宣布，下週起居家檢疫者及居家隔離者，透過帳號可免費使用LINE TV及LINE Music。

中央流行疫情指揮中心資訊組副組長龐一鳴今天在記者會中表示，為掌握「居家檢疫者」的健康狀況，日前宣布結合民間科技防疫能力，與宏達電及LINE合作建置聊天機器人「疫止神通」LINE Bot，且已經在4月3日正式上線。

龐一鳴說，為了要同時掌握「居家檢疫者」與「居家隔離者」的健康狀況，指揮中心也施行「雙向簡訊」通報機制。

根據指揮中心統計，截至4月7日，已有9843名民眾透過此系統主動回報個人健康狀況。

指揮中心說，透過「疫止神通」的運作，可以輔助第一線民政人員的關懷作業，但不會完全取代民政人員的親自關懷，即使無症狀的民眾，還是會不定時的收到關懷慰問。

目前系統除了提供自主健康通報及防疫相關協助資訊外，也會在第13天、第14天及解除居家檢疫當天發送相關注意事項，提醒民眾仍需自主健康管理7天。

龐一鳴也在記者會中宣布，從下週起將加入LINE Music、LINE TV等免費服務，讓居家檢疫或者居家隔離者都可以使用。

另外，指揮中心也從5日起，每天定時針對發送雙向簡訊給「居家檢疫」與「居家隔離」的民眾，可以透過簡訊回報自己的健康狀況。不論是簡訊與LINE Bot的自主健康通報內容，都會整合到「防疫追蹤系統」中，供第一線關懷人員掌握及瞭解。（編輯：陳政偉）1090408