武漢是疫情發源地 陳時中坦言管制較嚴格

中央流行疫情中心指揮官陳時中8日在記者會中表示，武漢是疫情發源地，也是第一個封城的城市，決策者自然會對疫情發源地抱持高度警戒。（中央流行疫情指揮中心提供）

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北8日電）台北市長柯文哲質疑政府對武漢、美國有差別待遇。指揮中心指揮官陳時中今天坦言，武漢畢竟是疫情發源地，確實對武漢較嚴格，但對中國其他地區或美國並沒有差別待遇。

柯文哲近日質疑，政府對武漢班機要全部集中檢疫、檢查才能上飛機，但從美國回來完全不設防、一台飛機上就有10人被感染，質疑是否差別對待。

中央流行疫情中心指揮官陳時中下午在記者會中坦言，對於武漢確實較嚴格，畢竟武漢是疫情發源地，也是第一個封城的城市，決策者自然會對疫情發源地抱持高度警戒；但對中國其他地方則沒有特別警戒，宣布回國居家檢疫的規定也是比照其他國家，沒有差別對待。

陳時中進一步說明，指揮中心2月10日宣布從中國返國者要進行居家檢疫，當時中國每百萬人確診數為28.7人，到了3月陸續宣布歐洲、美國、日本入境後要居家檢疫，歐洲各國的每百萬人確診數為6.7人至55人、美國約23.6人、日本為7.3人，以此可證明對中國並沒有特別嚴格。

陳時中表示，武漢第一波包機回台時，民眾都非常緊張，擔心檢疫所的地點離自己很近，也對這些返國者充滿疑慮，因此政府才採取集中檢疫措施，並多次採檢，向社會證明他們是安全的，避免這些人回到社會時遭排擠或造成對立，這是不同情況做出的決定。

此外，武漢今天解封，有媒體報導無症狀的人很多，擔心被註記的台商從其他省分回台成防疫破口。

陳時中表示，政府對武漢台商都有特別註記，會進行登機管制，目前所知武漢仍有小區、健康碼等管制，解封後的狀況仍有待觀察，包機、類包機安排也需進一步協商。（編輯：張雅淨）1090408