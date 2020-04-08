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武漢台人註記爭議 徐國勇：2300萬人生命權重要

最新更新：2020/04/08 14:43

（中央社記者陳俊華台北8日電）武漢今天解封，立委質疑，對在武漢的台灣人註記恐違憲。內政部長徐國勇說，最高的人權是生命權，當國內生命權跟國外做合理比較時，「國內2300萬人生命權，是極其重要」。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席，審查都市危險及老舊建築物加速重建條例部分條文修正草案。

國民黨立委林思銘質詢時問，武漢今天解封，內政部對滯留武漢的台灣人是否有相對應措施，是否會解除註記，徐國勇說，對應措施由疫情指揮中心、陸委會處理，「還是有註記」，希望武漢部分用包機回來，陸委會、疫情指揮中心現在正在談。

林思銘指出，疫情指揮中心似乎缺乏法律人，徐國勇是法律人，有時候要給指揮中心一些建議。徐國勇說，開會時各部會都進駐、提供建議，最後做出決議，法律意見當然也包含在內。

林思銘表示，「註記」這件事可能違反憲法基本人權。徐國勇表示，這部分基本上，人權最高是生命權，生命權的衡量在國際法裡面，當國內的生命權跟國外的生命權做合理、比例性的調整、比較的時候，「國內2300萬人生命權，是極其重要」。（編輯：黃國倫）1090408

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