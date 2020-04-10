更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/10
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/10

黑面琵鷺全球普查4864隻創新高 台灣數量過半
生活

黑面琵鷺全球普查4864隻創新高 台灣數量過半

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套
國際

致譚德塞公開信受矚目 旅英台生林薇籲台人理性勿落入圈套

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

黑面琵鷺永安1號 濕地上演鳥版霹靂火

最新更新：2020/04/10 13:46
高雄永安濕地過冬的黑面琵鷺近來陸續北返，近日賞鳥人士在歡送黑面琵鷺時，意外欣賞了一齣精彩的「鳥版霹靂火」，讓鳥迷們驚呼連連。（高市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年4月10日
高雄永安濕地過冬的黑面琵鷺近來陸續北返，近日賞鳥人士在歡送黑面琵鷺時，意外欣賞了一齣精彩的「鳥版霹靂火」，讓鳥迷們驚呼連連。（高市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年4月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）進入4月氣溫回升，來永安濕地過冬的黑面琵鷺近來陸續北返，近日賞鳥人士在歡送黑琵的同時，卻意外地欣賞了一齣精采的真實「鳥版霹靂火」，讓鳥迷們驚呼連連。

鳥迷們在5日下午趁著清明連假至永安濕地歡送北返黑琵時，意外的欣賞了這場號稱「永安1號」鳥界黑道大哥對已換上繁殖羽的黑琵上演全武行。

依鳥迷的觀察，「永安1號」尚未換上金黃色的繁殖羽，但因警戒心重，為了護衛自己的地盤，對進入地盤的落單黑琵火力全開，猛烈攻擊，步步為營。現場鳥迷們目睹這齣真實的「鳥版霹靂火」都直呼有趣、精采。

高雄市政府工務局長吳明昌說，永安濕地是水鳥的生態樂園，經統計約有168種鳥類，更被國際鳥盟評選為重要候鳥棲息地，也因聚集許多瀕危的國際明星—黑面琵鷺而成為賞鳥焦點。每年清明過後，黑琵已換上金黃色繁殖羽毛，儲存體力準備北返能量。

想要賞鳥霹靂火秀的民眾們，工務局養工處提醒把握機會，同時在賞鳥現場配合防疫措施和保持社交距離，一起來歡送這一季的黑琵北返。

高雄永安濕地及茄萣濕地前身為鹽田，廢曬後，因少有人為干擾又食源豐富，逐漸成為鳥類得天獨厚的生態樂園，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地。每年候鳥季吸引賞鳥人士架設大砲迎接貴客。（編輯：黃世雅）1090410

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報