黑面琵鷺永安1號 濕地上演鳥版霹靂火

高雄永安濕地過冬的黑面琵鷺近來陸續北返，近日賞鳥人士在歡送黑面琵鷺時，意外欣賞了一齣精彩的「鳥版霹靂火」，讓鳥迷們驚呼連連。（高市工務局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年4月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）進入4月氣溫回升，來永安濕地過冬的黑面琵鷺近來陸續北返，近日賞鳥人士在歡送黑琵的同時，卻意外地欣賞了一齣精采的真實「鳥版霹靂火」，讓鳥迷們驚呼連連。

鳥迷們在5日下午趁著清明連假至永安濕地歡送北返黑琵時，意外的欣賞了這場號稱「永安1號」鳥界黑道大哥對已換上繁殖羽的黑琵上演全武行。

依鳥迷的觀察，「永安1號」尚未換上金黃色的繁殖羽，但因警戒心重，為了護衛自己的地盤，對進入地盤的落單黑琵火力全開，猛烈攻擊，步步為營。現場鳥迷們目睹這齣真實的「鳥版霹靂火」都直呼有趣、精采。

高雄市政府工務局長吳明昌說，永安濕地是水鳥的生態樂園，經統計約有168種鳥類，更被國際鳥盟評選為重要候鳥棲息地，也因聚集許多瀕危的國際明星—黑面琵鷺而成為賞鳥焦點。每年清明過後，黑琵已換上金黃色繁殖羽毛，儲存體力準備北返能量。

想要賞鳥霹靂火秀的民眾們，工務局養工處提醒把握機會，同時在賞鳥現場配合防疫措施和保持社交距離，一起來歡送這一季的黑琵北返。

高雄永安濕地及茄萣濕地前身為鹽田，廢曬後，因少有人為干擾又食源豐富，逐漸成為鳥類得天獨厚的生態樂園，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地。每年候鳥季吸引賞鳥人士架設大砲迎接貴客。（編輯：黃世雅）1090410