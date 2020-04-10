邱豑慶自願請調恆旅醫院 潘孟安受感動助圓夢

恆春旅遊醫院醫師邱豑慶（左）等人改良研發拋棄式的插管防疫箱，盼能送給台灣醫療體系及消防人員，甚至捐贈到國外，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中發揚TaiwanCanHelp，屏東縣長潘孟安（右）深受感動，決定幫助圓夢。中央社記者郭芷瑄攝 109年4月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）5年前自願從衛生福利部屏東醫院請調到恆春旅遊醫院的邱豑慶，為了插管防疫箱的量產奔走，一封訊息就得到屏東縣長潘孟安協助圓夢，潘孟安說，被邱豑慶自願到偏鄉服務感動。

恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶與花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇、台中黃致遠等3名專科醫師，為了保護第一線醫護人員免於飛沫噴濺風險，2月初測試完成插管箱後，即公開設計圖給各國醫護無償下載使用，目前已有16、17個國家採用，受到熱烈迴響與感謝。

由於硬式的防護箱在使用後需要清洗，且要郵寄捐贈不方便，邱豑慶等人於是改良研發拋棄式的防護箱，希望能送給台灣的醫療體系及消防人員，甚至捐贈到國外，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中發揚「TaiwanCanHelp」。

邱豑慶尋找了不少傳產廠商，但不斷碰壁，於是試圖寫信給多位政治人物，闡明理念尋求協助，都石沈大海，4月6日下午他寫信給潘孟安，本來不抱任何希望，沒想到當晚就接到潘孟安的電話，起初還以為推銷貸款電話而掛斷，潘孟安再打第2通表明身分後，約邱豑慶見面，動員各局處協助媒合廠商贊助量產，一週之內促成拋棄式防疫箱量產。

潘孟安在今天的記者會中表示，5年前邱豑慶自願從屏東醫院請調到恆春旅遊醫院時，他就對這個人非常好奇，許多醫護人員都不願到偏遠的恆春半島服務，怎麼會有人願意來回200公里從屏東市到恆春上班。

潘孟安說，他平常就在臉書關注邱豑慶，看到他跟賴賢勇等人開發防疫箱，還要自掏腰包量產捐贈給醫療體系，甚至為台灣打國際盃，這樣的熱血和熱情讓他動容。潘孟安推崇邱豑慶與賴賢勇等人是「白色巨塔裡的愛迪生」。

邱豑慶說，10年前他在彰化基督教醫院服務，當時就支援過二林及南投縣草屯等偏鄉地區，後來到屏東醫院服務時，也支援過台東及澎湖等偏鄉地區，在屏東醫院時支援恆旅醫院5年，後來在太太的支持下，就直接到恆旅醫院服務。

邱豑慶表示，他覺得偏鄉的醫療資源真的相當缺乏，有骨科醫生沒有麻醉科醫生就沒辦法開刀，有婦產科醫生沒有麻醉科醫生也沒有辦法接生，所以他就到恆旅醫院擔任專科醫生。

邱豑慶表示，只要時間允許他會天天回家，他在屏東市和高雄市都有家，有時是恆春來回高雄，有時是恆春來回屏東市，來回都要200公里。（編輯：陳俊碩）1090410