待疫情降溫 陳時中：擬抽樣檢驗抗體

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北11日電）有研究認為，武漢肺炎確診者恐怕只是感染者中的冰山一角。指揮中心指揮官陳時中表示，未來等疫情穩定下來，不排除對不特定對象進行檢驗抗體，了解有多少人曾感染過。

有外媒報導，德國哥廷根大學（University of Gottingen）研究團隊近期在「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊發表的一項研究推估，各國檢測到的確診數平均數僅為實際總數的約6%，目前全世界的感染數恐已多達數千萬人。

陳時中今天下午在記者會中表示，指揮中心目前首要任務是積極圍堵可能影響疫情的個案，避免疫情擴大，未來等疫情更穩定，不排除對整個社區進行抽樣或對特定行業進行釐清，不過這會在後面階段再決定是否進行。

陳時中說，這種不針對特定對象的檢驗，在公衛領域而言有特殊意義，未來會視疫情狀況和專家討論。

指揮中心發言人莊人祥進一步解釋，2009年流感大流行期間，疾管署也曾做過類似的檢驗工作，透過職業別或一般人口進行抽樣檢驗，了解血中抗體狀況，藉此知道有多少人曾被感染過；正如目前的疫情，很多人不相信感染者這麼少，未來或許能透過抽樣檢驗了解實際感染狀況。

不過，莊人祥指出，相關抽驗工作需要花費非常多時間，除了要做縣市抽樣，還要進一步抽血，通常得花好幾個月才能完成。（編輯：陳政偉）1090411