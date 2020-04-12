俄航飛上海班機51人確診 多在莫斯科市場經商

（中央社記者林克倫北京12日電）俄羅斯航空SU208航班傳出有51人確診2019冠狀病毒疾病（COVD-19，武漢肺炎）。陸媒報導，這些患者主要來自莫斯科柳布利諾大市場的商人，市場關閉後曾同住一間旅館。

上海市衛生健康委員會今天發布通告，指11日新增境外輸入確診病例52例，均為中國籍，其中51例是搭乘同一航班自俄羅斯回國旅客，經查是SU208航班，於當地時間9日晚間8時從莫斯科謝列梅捷沃（Sheremetyevo）機場起飛，10日上午9時抵達上海浦東機場。

新京報引述SU208航班的中國籍旅客李雲表示，他知道飛機上有許多來自莫斯科柳布利諾大市場的華商，當地是中國商人在莫斯科的主要聚集地。「俄羅斯疫情爆發後不久，許多市場都關閉了，包括柳布利諾」。

另一名中國籍旅客王偉指出，「在莫斯科機場，沒有人測量體溫或詢問身體狀況，也沒看到其他檢疫措施，只有安全檢查」；他說，抵達上海後，檢疫人員一對一詢問相關情況，「之後測量體溫，再做核酸檢測，浦東機場措施很嚴」。

王偉還表示，在上海浦東機場時，自述有莫斯科柳布利諾大市場暴露史的旅客，都被帶到另一個小房間做核酸檢測和血樣採集，「那個房間門口，寫了必須穿防護服才能進」。

報導引述一名俄羅斯本地人透露，柳布利諾市場關閉後，部分當地中國商人曾住進同一家旅館，「一旦有一人感染，別的華商很難倖免」；而且，俄羅斯的醫療資源已無法合理平均分配，很多當地民眾和華人沒辦法得到最好的治療，「因此，當地中國商人回國的很多」。（編輯：邱國強）1090412