超商攜手外送平台 6月擴及千家門市送貨到府

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）宅經濟夯，超商業者表示，將攜手外送平台，分三階段測試外送服務，預估預計6月前店到宅服務門市將達1000家，有9成縣市可享受商品送貨到府的服務。

全家便利商店今天發布新聞稿指出，正式與外送平台foodpanda合作，雙方規劃三階段測試外送服務，首階段雙北將有146間門市上線，5月初達500店，並擴展至台中、高雄等19個縣市，預計6月前店到宅服務店舖將達1000家，屆時全台9成縣市可享受商品外送到府服務。

全家經營企劃本部副本部長李慶賢表示，店到宅外送服務可滿足深夜不想出門民眾購物需求，先前平均可帶動店舖大夜業績成長約一成。受到疫情影響，更帶動消費者外送需求，2月份店到宅服務新來客成長1成5。

全家表示，規劃近200項商品外送，除了受歡迎的套餐組合、零食、飲料、民生用品外，更較以往增加6成冷凍品項，包含微波小吃、主食、冷凍鮮物，滿足消費者需求。

OK超商也說，去年10月就與foodpanda合作，目前全台近500間門市提供外送服務，有效延伸超商貨架及消費便利性，服務範圍涵蓋全台西半部。受到肺炎影響，鮮食與袋裝即食類型商品有明顯成長，業績單週最高提升3倍。

萊爾富在今年1月與foodpanda推出外送服務，已擴及全台共600家門市，更在雙北精華區門市提供民眾24小時的外送服務，商品組合多達350項，包含咖啡、早餐、零食、宵夜到泡麵等。（編輯：林興盟）1090414