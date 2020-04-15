強化防疫 衛福部：擬對特定國家返台者全面篩檢

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，普篩聲浪不斷傳出。衛福部次長薛瑞元（圖）15日在立法院社會福利及衛生環境委員會指出，台灣疫情仍在可控範圍、不適合普篩，但他坦言，內部正在研議對特定風險較高國家返台者進行全面篩檢。中央社記者謝佳璋攝 109年4月15日

（中央社記者張茗喧台北15日電）武漢肺炎延燒至今，普篩聲浪不斷傳出。衛福部次長薛瑞元今天表示，台灣疫情仍在可控範圍、不適合普篩，但他坦言，內部正在研議對特定風險較高國家返台者進行全面篩檢。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午召開會議，討論衛福部因應武漢肺炎對醫療體系、健保、心理健康影響及因應。

根據衛福部資料顯示，為了因應疫情，國內檢驗機構已從11家增至34家，分別為北部16家、中部7家、南部10家、東部1家，逐步提升檢驗量能，目前每天最大檢驗量能為3800件。

民進黨立委立委蘇巧慧質詢時表示，目前疫情看似趨緩，昨天甚至出現零確診，既然衛福部檢驗量能已備足，能否趁此時全面普篩。

薛瑞元表示，普篩是對於已出現無法控制社區感染的國家，才會選擇「撒網捕魚」，但台灣目前並非這種狀況，一旦普篩恐讓漏網之魚在漁網外長大，出現「偽陰性」的狀況，民眾一旦檢驗為陰性，可能鬆懈警惕、趴趴走，導致疫情傳播。

薛瑞元坦言，目前在社區方面雖然沒有發現特別高風險區域，但確實發現境外返台者感染風險較高，因此正在研議對於特定國家返台者全面普篩。（編輯：張銘坤）1090415