台糖調高散裝酒精價格 限售公務機關等3單位

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）隨著原料短缺、進口成本上升，台糖公司公告，從20日起，95度散裝酒精銷售對象將僅限公務機關、醫療院所及學校，且各單位每月訂購以100公升為限，每公升售價也調高至新台幣77元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3月起迅速於全球升溫，各國瘋搶酒精原料，為確保供給不斷貨，台糖3月中旬已先減產75度瓶裝酒精，並停止供應95度散裝酒精給工廠及簽約經銷商等。

不過，隨原訂於10日從巴基斯坦進口今年第二批防疫酒精原料，遭其他國家急單「攔截」，原料將延遲抵台，且供貨量只剩原本的1/2，台糖17日進一步發出新公告，限縮95度散裝酒精供貨對象，並調整價格，以反映進貨成本上升。

台糖公司宣布，從20日起，散裝酒精銷售對象將僅限公務機關、醫療院所及學校，將優先滿足前述單位防疫需求，每單位每月累計提貨量以100公升為限，其餘則暫不供貨，且每公升售價由71元調整為77元。

同樣供應防疫酒精的台灣菸酒公司則表示，已與澳洲簽下長期訂單，加上台酒是長久合作的老客戶，因此原料取得無虞，今年酒精生產不會有短缺問題；此外，先前就只提供95度散裝酒精給防疫相關單位，不開放一般廠商、機構進貨，目前原則不變。

台酒公司主管指出，近期酒精原料進貨成本較先前已上升2到3成，不過，考量酒精為防疫物資，非一般商品，因此會先行吸收增加的成本費用，不論95度散裝酒精或75度瓶裝防疫酒精，售價都不會調高。（編輯：楊玫寧）1090418