更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

敦睦艦士兵百餘高市籍 市府索名冊盼利接觸者管理

最新更新：2020/04/20 14:36
高雄市政府指出敦睦艦隊744名官兵中有百餘人設籍高雄市，衛生局長林立人（圖）20日籲中央提供相關名冊，以利市府追蹤監測接觸者或要求自主健康管理。中央社記者王淑芬攝　109年4月20日
高雄市政府指出敦睦艦隊744名官兵中有百餘人設籍高雄市，衛生局長林立人（圖）20日籲中央提供相關名冊，以利市府追蹤監測接觸者或要求自主健康管理。中央社記者王淑芬攝　109年4月20日

（中央社記者王淑芬高雄20日電）高市府指出敦睦艦隊744名官兵中有百餘人設籍高雄市，衛生局長林立人今天向中央喊話盼提供名冊，以利事先健康監測及對接觸者的健康監測，及其接觸者的自主健康管理。

林立人上午10時30分在衛生局召開記者會說明新增14處士兵足跡，並要求業者只出不進，下午2時起到午夜12時場域閉館，配合疫情調查、環境清潔及消毒，並由高雄市流行疫情指揮中心經審核疫調結果後，才能開放。

他表示，744名官兵中有百餘人是高雄市籍，籲中央提供高雄市相關名冊，讓市府進一步做「接觸者的接觸者」，即這些還沒有發病者或居住在高雄市的人做健康監測或進一步了解，或要求自主健康管理及關懷追蹤。

有關士兵足跡一波波的公布被質疑可能有隱匿或中央提供訊息太慢等情事。林立人表示，今天公布新增士兵足跡第10到14處是其他縣市的確診個案在縣市衛生局疫調後分享，再者有些是疫調時當事人的記憶難度，有時會影響資料整理和研判造成的時間差，並不是當事人有所隱匿或故意不實提供；市府也會提供相關訊息給其他縣市。

至於足跡資訊的提供，林立人說，還要研判當事人有無戴口罩、停留地點的過程、接觸對象有沒有戴口罩、有無相關防護措施、是否為室內密閉空間或戶外空曠空間等，都要綜合研判。

他指出，中央規範停留時間小於15分鐘的風險相對是低的、大於15分鐘，研判後該發布訊息就會告知，防疫人員就會照這個標準去告知。（編輯：黃世雅）1090420

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報