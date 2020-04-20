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台糖：原料成本雖增加 75%酒精不漲價

最新更新：2020/04/20 16:07

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）台糖今天表示，日前雖然公告調漲散裝酒精價格，但350毫升的75%防疫酒精維持每瓶新台幣45元，民眾仍可在超市、超商等購買，且原料到港，酒精日產能自明天起將翻倍達5萬瓶。

台糖公司日前宣布，散裝酒精從20日起銷售對象將僅限公務機關、醫療院所及學校，將優先滿足前述單位防疫需求，且每公升售價由71元調整為77元。

台糖今天發布新聞稿表示，武漢肺炎疫情蔓延，酒精原料採購成本已增加約3成，但考量75%酒精為重要防疫物資，台糖自行吸收成本，防疫用酒精仍維持每瓶45元。而散裝酒精與民生用防疫酒精供應對象不同，95%散裝酒精因應防疫需求限縮供應對象、數量及反映成本而提高售價，並不影響防疫用75%酒精價格與供應量。

台糖日前購買750噸酒精原料，375噸原料已到港，會在今天完成卸載。台糖表示，日產能將從目前2萬多瓶翻倍，預估明天起達到5萬瓶；另外，375噸會在4月底抵台。

台糖表示，民生防疫酒精無需囤積或搶購，依實際需要適量購買就好，家樂福、大潤發、全聯、全家、統一超商及萊爾富等通路都有販售，請民眾無需擔心或恐慌。（編輯：蘇志宗）1090420

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