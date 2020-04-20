敦睦艦隊設籍雲林一確診官兵 足跡遍北高

海軍敦睦艦隊設籍雲林一官兵染疫，雲林縣政府清查其在縣內停留地點後，啟動消毒作業。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 109年4月20日

（中央社記者蔡智明雲林縣20日電）雲林縣政府今天下午公告敦睦艦隊確診案例，設籍雲林案413染疫官兵詳細足跡。他搭過台鐵、高鐵、台北捷運與公車，僅一人就遍及高雄市、台北市與新北市。

敦睦艦隊累計已有24人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心調查他們下船後足跡，其中設籍雲林案413官兵除回雲林老家，還南北走透透。

雲林縣政府衛生局表示，染疫官兵4月14日晚曾與同艦隊友在高雄市匯豐軍用品購物，再至楠梓家樂福小蒙牛吃飯，15日由父母載送返家，途中至佛光山祭拜祖父母，再回雲林家中。

16日下午他從斗六搭乘台鐵122車次（9車）至台北火車站，從台北火車站搭捷運至淡水捷運站，再搭乘R27公車至油車口找友人吃飯，從油車口搭乘R27公車、捷運至台北火車站，從台北火車站搭高鐵295車次（2車）到高雄。

4月17日凌晨在高雄酷帽子餐酒館消費，接近中午到高雄松江街呷尚寶早餐店吃早午餐，下午到高雄伊麗莎白撞球休閒運動館撞球，再至老四川南屏店用晚餐。

4月18日上午在高雄7－11華豐門市買東西時接獲召回通知，搭乘UBER返回雲林家中收拾行李，騎機車至斗南蒸餃店外帶餐點，下午至斗南台一線集合搭乘軍方車輛至集中檢疫所。

雲林縣長張麗善20日表示，得知設籍雲林1官兵染疫後就立即清查其停留地點，啟動消毒作業，呼籲縣民朋友不要恐慌，但要秉持嚴謹的防疫態度。中央社記者蔡智明攝 109年4月20日

衛生局表示，413染疫個案5天的足跡就遍及了高雄市、台北市、新北市及雲林縣，還搭了高鐵、台鐵、台北捷運、台北公車。他在雲林的活動，相對單純。

雲林縣衛生局長曾春美指出，16日曾與個案搭乘同班次台鐵火車民眾，請提高警覺，接獲細胞簡訊的民眾請不必過度緊張，但須做好自主健康管理，有相關症狀儘速就醫，有任何疑問可打1922詢問。

雲林縣長張麗善表示，昨天接獲中央指揮中心通知掌握個案停留地點後，立即啟動消毒作業，請縣民朋友不用恐慌，但要秉持嚴謹的防疫態度，外出至公共場所若無法保持社交距離時，務必配戴口罩。（編輯：方沛清）1090420