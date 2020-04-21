武漢肺炎疫情3階段整備 最後階段才封城

（中央社記者陳偉婷台北20日電）因應武漢肺炎疫情，指揮中心擬定3階段整備方案，分別是過渡期、警戒期和管制期，封城是最後階段手段，方案有待和地方討論。目前台灣還在第一階段過渡期初期。

新北市政府今天進行封城兵棋推演，台北市也表示若發生大規模社區感染要跟中央一起討論腳本；疫情中心指揮官陳時中在記者會回應表示，已有3階段整備方案，將跟地方政府討論細節。

陳時中說，3階段方案已經接給中央部會主管機關研議，也有相關配套，蒐集完整就會交給地方政府，地方政府再針對可行性討論。

指揮中心發言人莊人祥晚間受訪時表示，3階段分別是第一階段過渡期、第二階段警戒期、第三階段管制期。

莊人祥說，過渡期是指社區出現零星未明感染源，針對公共場所的感染控制強化會加強查核，多數措施屬於勸導強度，台灣目前處在這個階段的初期，多數的管制都是勸導性質，目前商業活動也僅限制酒店和舞廳。

第二階段則是指單週出現3個以上的社區群聚感染，某個社團或社區有群聚事件，或是一天如果出現10個以上感染源未明的本土病例，也是屬於社區傳播發生的階段。

莊人祥說，在第二階段會採取快速圍堵措施，針對確診的區域快速檢驗、限制移動，也會採取公共場所關閉等措施，也會有大量快速的病毒檢測，相關的防堵策略都會更強制。

第三階段管制期是指本土病例數快速增加，疫情規模擴大，多數案例無法追蹤傳染鏈，疫調都來不及的狀況。

莊人祥說，如果到第三階段，就會出現區域封鎖做法，限制國內旅行，意即封城，希望減少人際往來跟社會活動，有助穩定疫情。（編輯：張佑之）1090420