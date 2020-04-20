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武漢肺炎疫情1/100

敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市【地圖】

最新更新：2020/04/20 14:49
敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎，各縣市政府陸續公布確診個案的足跡，大賣場、餐廳、百貨公司、夜市、飲料店等30多個地點，分布至少10縣市。圖為敦睦艦隊磐石軍艦。（中央社檔案照片）
敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎，各縣市政府陸續公布確診個案的足跡，大賣場、餐廳、百貨公司、夜市、飲料店等30多個地點，分布至少10縣市。圖為敦睦艦隊磐石軍艦。（中央社檔案照片）

（中央社台北20日電）敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎，各縣市政府陸續公布確診個案的足跡，大賣場、餐廳、百貨公司、夜市、飲料店等30多個地點，分布至少10縣市，疫情指揮中心今天上午也發出簡訊，約有20萬人收到。

敦睦艦隊累計已有24人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心調查他們下船後足跡，針對停留15分鐘以上地點發出簡訊，今天上午陸續發出，約有20萬人會收到，提醒必須自我健康管理。

指揮中心針對染疫者曾停留15分鐘以上處所，初步疫調匡列30餘個場點、分布至少10縣市。

●基隆市：1名確診者，17日搭乘國光客運返回基隆。

●台北市：1名確診者，17日和女友到桂林路家樂福爭鮮餐廳用餐。

●新北市：1例確診，15日下船後，搭乘軍方安排專車返回北部營區，16日返家，之後兩天短暫外出至早餐店買外帶、超商領錢、眼鏡行修眼鏡，停留時間都很短，且全程配戴口罩。這段期間沒有搭乘大眾交通工具。

●桃園市：2名確診者，1人15日台北捷運北投站搭乘捷運到台北火車站，轉乘區間車到桃園火車站，16日到桃園市統領百貨地下1樓誠品書店。另名15日在左營高鐵站旁新光三越百貨公司、三民區一家餐廳用餐，隨後搭乘高鐵至嘉義站，16日搭乘嘉義市BRT至嘉義高鐵站後，搭乘高鐵車次838至桃園高鐵站，17日又到桃園八德區家樂福。

●台中市：3名確診者，足跡遍及新竹、苗栗、台中診所、大賣場、餐廳、飲料店等，包括15日到85度C沙鹿英才店，16日到沙鹿家樂福賣場、歐奇牛排沙鹿店用餐，17日到清水區華得來飲料店買飲料、苗栗頭份五花馬水餃館、新竹峨眉湖風景區、全聯福利中心頭份中央店、思夢樂頭份店購物。

●雲林縣：1例確診，15日下午由父母接回住處，16日跟隨父母拜訪親友並共進午餐，16日晚上到台北找朋友，當日深夜搭高鐵南下高雄訪友並借住友人住處，18日收到召回通知即北返林口，中途有返家拿衣物。

●嘉義市：1例確診病例足跡，16日到千葉火鍋（垂楊店），17日搭自強號火車103車次第3車，由嘉義市前往台南，接著到台南市南紡夢時代MOMO壽喜燒火鍋與同袍用餐，隨後到台南市享溫馨KTV（東區店）與同袍唱歌，再搭自強號火車146車次回到嘉義市，晚間在國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯與家人用晚餐。

●台南市：1例確診，住在歸仁區的男子，曾於16日到新光三越台南新天地逛街吃飯。

●高雄市：衛生局公布染疫9官兵的足跡有21處。

14日，吳媽媽餃子館家常菜（左營區）。

15日，麗馨商旅七賢館（前金區）住宿一晚、天天汕頭火鍋（鹽埕區）、澤野燒肉屋（左營區）、新光三越高雄左營店（左營區）、四維羽球場、中正一路120號5樓之7教室（苓雅區）。

16日，卡布Cappu 義式料理（楠梓區）、玫瑰汽車旅館（左營區）、漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城。

17日，緣髮百元精緻快速剪（林園區）、赤鬼牛排（左營區）、韓咪達韓式料理店（三民區）、Mr. 帕（鼓山區）、素香庭（三民區）、老四川巴蜀麻辣燙（鼓山區）、家樂福鼎山店、好市多大順店、小港郵局。

●屏東縣：衛生局公布4例確診者的足跡，16日到屏東大學、環球影城、潮州健身工廠，16日、17日到過屏東市國民運動中心，17日前往長治鄉玄天上帝廟附近球場。（編輯：唐聲揚）1090420

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