磐石艦確診者曾報案 高市警3人隔離5人自主管理

海軍磐石艦一名武漢肺炎確診者15日曾到高雄市一所派出所報案，警方21日表示，當天受理完成報案有接觸3名員警匡列為居家隔離14天，同一場域5名員警請假在家進行自主健康管理。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 109年4月21日

（中央社記者陳朝福高雄21日電）一名磐石艦武漢肺炎確診者曾到高雄市一所派出所報案，警方今天表示，當天受理完成報案有接觸3名員警匡列為居家隔離14天，同一場域5名員警請假在家進行自主健康管理。

據初步調查，這名報案者為海軍磐石艦確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者之一，警方是於協助疫調才發現這名確診者曾於15日至這派出所報案「身分證遺失」。

警方獲悉後嚴陣以待，除了由環保局清潔隊人員協助進行派出所內外全面大消毒，尤其報案台也加強清消，另再調派其他派出所警力支援，並要求員警持續做好各項防疫工作。

警方表示，這名確診者至派出所報案時，當時與確診者有接觸的有3名員警，另外當時在同一場域者也有5名員警。經通報衛生局進行評估後，有接觸的3名員警匡列為居家隔離14天對象，5名員警請假在家進行自主健康管理。（編輯：謝雅竹）1090421