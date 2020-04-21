案413父為鐵路派出所長 員警健康自主管理

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）敦睦艦隊確診案413放假返回雲林縣接觸8名親友，其父親為鐵路警察局某派出所長，鐵路警察局完成辦公環境消毒，員警落實健康自主管理並定時消毒環境，保護自己也保護旅客。

據了解案413日前由父母接回住處，16日跟隨父母拜訪親友並共進午餐，16日晚上到台北找朋友，當日深夜搭高鐵南下高雄訪友並借住友人住處，18日收到召回通知即北返林口，中途有返家拿衣物。

雲林縣政府針對案413已匡列8名接觸者，第一次採檢為陰性，目前居家隔離。

據了解案413父為鐵路警察局某派出所長，15日到營區接案413，中間回到辦公室上班，19日上午向鐵路警察局告知居家隔離一事並完成請假，分局完成辦公廳舍環境消毒。

鐵路警察局台中分局證實此事，強調上班人員謹守戴口罩和量測體溫，扣除所長居家隔離，派出所剩餘8人，警力充足，不影響排班，分局人員也會天天關心上班人員健康和情緒。

鐵路警察局台中分局指出，所長上班2天，只有接觸到所內同事和分局督導人員，大家皆有保持社交距離，分局已叮囑其餘8人自主健康管理，如有感到不適應立即就醫治療。（編輯：方沛清）1090421