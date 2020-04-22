屏東大學6生居家隔離 百餘人遠距教學

（中央社屏東縣22日電）屏東大學先有敦睦艦隊確診武漢肺炎官兵到校與3名學生接觸，昨天再傳出有3名在餐廳打工的學生曾在餐廳遇到確診官兵，屏東大學到今天中午共有6名學生居家隔離，百餘人線上遠距教學。

屏東大學先是有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診官兵回母校，3名直接接觸的學生因此居家隔離、29名教職員生自主健康管理，並且與學生間接接觸的教師有5名，所授課程都採線上遠距教學，實施時間為4月20日起至5月3日止。

衛生局昨天新增疫調足跡，增加另名確診官兵去過屏東市一家迴轉壽司店，當時屏大有3名學生在店裡打工，也被居家隔離。

屏大衛生保健組長林俊達今天表示，針對新增3名餐廳打工的居家隔離學生，學校共匡列24名學生自主健康管理，考量其中居家隔離的2人接觸班上同學較多，校方拉高防疫層級，因此2個班級約百名學生停止到校上課，採線上遠距教學。

林俊達表示，疫調還會持續進行，屏東大學累計有6名學生居家隔離、53名教職員及學生自主健康管理，100多名學生採取線上遠距教學。

屏大學生會會長徐庭瑜表示，屏大至今沒有學生確診，但敦睦艦隊的影響，已引起學生和家長們恐慌，雖然還沒達到教育部規定全面停課標準，但學生會仍希望學校可以再進行1週的防疫演習，採取全校遠距線上教學。

屏大校方昨天曾與學生代表徐庭瑜等人開會溝通，由於教育部規定防疫演練最多以1週為原則，屏大已演練過1週，所以無法再進行1週的全面停課防疫演練。（編輯：謝雅竹）1090422