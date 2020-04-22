敦睦艦確診者一中商圈超商足跡點 完成消毒復業

（中央社記者郝雪卿台中22日電）敦睦艦確診者曾到過2家一中商圈超商及1家沙鹿區超商，台中市政府今天表示，都已完成全面消毒並通過審核後今天復業，而I-PLAZA愛廣場今天則再自主停業消毒1天。

敦睦艦隊發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件，國防部選定台中一中校園外（雙十路、育才街交叉口）為軍艦官兵召回集合地點，確診者中台中市有3例。

台中市政府經過疫調結果顯示，確診者除了先前已公布的足跡點外，昨天又公布新增7-11一中門市、7-11沙鹿保屏門市、全家便利商店一中漾店、一中商圈I-PLAZA 愛廣場3樓廁所。

台中市經發局表示，市府在第一時間通知足跡點店家配合停業及消毒，上午衛生局協同經發、環保局至足跡點審核，目前7-11一中門市、7-11沙鹿保屏門市、全家一中漾店都符合規定，並於今天復業。

至於I-PLAZA愛廣場，經發局指出，由於面積較廣，雖然昨天市府加上業者已進行二次消毒，但為讓消費者更放心，業者今天仍自主停業1日，並與市府雙管齊下加強消毒。

經發局表示，為保障市民權益，市府即時公布最新疫調結果，並於第一時間柔性勸導足跡點店家自主停業，由環保局派清潔隊及消毒大隊展開消毒。停業店家只要配合消毒並經市府聯合小組審核通過後即可復業。另為保險起見，衛生局也要求店家每天以500ppm濃度的漂白水進行消毒。（編輯：陳俊碩）1090422