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竹市攜手工研院開發定位APP 提升防疫精準度

最新更新：2020/04/23 16:21
新竹市政府與工研院攜手研發智慧居家關懷管理系統APP，提升居家隔離、檢疫者的定位準確度，新竹市長林智堅（前）23日前往埔頂派出所視察APP運行狀況。中央社記者魯鋼駿攝　109年4月23日
新竹市政府與工研院攜手研發智慧居家關懷管理系統APP，提升居家隔離、檢疫者的定位準確度，新竹市長林智堅（前）23日前往埔頂派出所視察APP運行狀況。中央社記者魯鋼駿攝　109年4月23日

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）因應居家隔離檢疫人數攀升，新竹市政府今天指出，由於電子圍籬誤報頻率高，市府與工研院攜手研發智慧居家關懷管理系統APP，以提升定位精準度，即日起於竹市警局試運行。

新竹市長林智堅今天前往埔頂派出所確認防疫物資是否齊全外，也視察防疫勤務演練，由員警操作電子圍籬系統，演練居家隔離、檢疫工作標準作業程序，也試運行剛研發完成的智慧居家關懷管理系統APP。

林智堅受訪表示，電子圍籬智慧監控系統因定位不夠精準，誤報率高，時常造成警察同仁疲於奔命，此次結合新竹市政府工策會及工研院研發智慧居家關懷管理系統APP。

林智堅指出，這款APP有4大亮點，包括每5分鐘核對定位、線上視訊查訪、配合手機Face ID或Touch ID確認個案身分、提供個案移動歷史軌跡等功能，都有助於疫情調查，未來也會將這套APP推薦給衛福部疾管署參考。

新竹市警局保安科警務員吳勝繙受訪表示，防疫期間警局發現電子圍籬的誤報問題，讓同仁疲於奔命，也增添民眾困擾，因此與市府工策會組成「防疫新竹隊」，研擬從手機已經成熟的定位機制著手改善，並找工研院一同開發精進。

工研院副院長張培仁提供新聞資料指出，智慧居家關懷管理系統結合台灣資通訊的優勢，可透過遠距進行居家監測與管理，不僅定位準確，避免誤判，還會自動撥電話訪查，減輕里長、里幹事與員警的負擔。

張培仁表示，智慧居家關懷管理系統還提供類似電子版里長、里幹事的功能，利用系統自動排程撥號功能，即可進行關懷訪談，透過其雙向通報機制，不僅可讓系統自動撥號訪查、檢疫者主動報告系統，減少人工查核負荷，降低對民眾生活干擾。（編輯：戴光育）1090423

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