2022台灣燈會在高雄 主燈「鳳彩飛舞」安座

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022台灣燈會的中央主燈「鳳彩飛舞」設在高雄市衛武營都會公園，高雄市長陳其邁（右2）與交通部觀光局長張錫聰（左2）20日上午主持安座典禮，為台灣燈會各項籌備工作揭開序幕，也透過祈福祭拜儀式，祈求燈會順利平安。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）2022台灣燈會將在明年2月15日至2月28日於高雄舉行，以衛武營展區及愛河灣展區雙展區方式呈現，主燈「鳳彩飛舞」今天正式安座。高雄市長陳其邁說，這將是歷年來最熱鬧的燈會。

2022台灣燈會的中央主燈「鳳彩飛舞」設在高雄市衛武營都會公園，今天上午11時，陳其邁和交通部觀光局長張錫聰主持安座典禮，為台灣燈會各項籌備工作揭開序幕，也透過祈福祭拜儀式，祈求燈會活動順利平安。

張錫聰表示，此次主燈坐落於鳳山區，為展現近年燈會積極融入在地元素，主燈設計首度結合書法藝術，以在地「鳳山」為發想，將「鳳」字解構成台灣造型、帝雉展翅及乘風而起之姿，棲息在祥雲籠罩高山上，打造現代融合傳統的主燈。

交通部觀光局表示，主燈命名為「鳳彩飛舞」，透過元宵祈求國運昌隆，也由書法藝術家董陽孜親自題字「鳳彩飛舞、福祐台灣」，並將題字置於主燈山脈造型中，搭配整體燈光效果，增添作品藝術氣息。

陳其邁說，台灣燈會主要有兩個展區，一個是愛河灣、一個是衛武營，主燈區在衛武營，而主燈意象及設計由交通部觀光局負責，市府也在愛河、衛武營會址設置許多國際級光影藝術，呈現既在地又國際化特色。

陳其邁表示，台灣燈會將是歷年來最熱鬧的燈會，且不會是燈會結束後，東西都不見的一次性展出，會朝永續保留方向，讓其成為城市意象或景觀一部分。

高雄市副市長史哲會後接受媒體聯訪表示，衛武營燈會展區將約有100件燈會作品，愛河灣則約有50件，數量不是歷屆最多，但場域在歷屆燈會是最大、最廣。

2022台灣燈會將於明年2月15日元宵節當天晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動將延續至2月28日晚間10時30分結束。（編輯：謝雅竹）1101220

2022台灣燈會的中央主燈「鳳彩飛舞」設在高雄市衛武營都會公園，高雄市長陳其邁（右6）與交通部觀光局長張錫聰（右5）20日上午主持安座典禮，為台灣燈會各項籌備工作揭開序幕。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月20日