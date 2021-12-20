長照2.0總體檢 專家：服務繚亂民眾陷入迷宮

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（中央社記者郭建伸台北20日電）立法院今天舉行長照2.0公聽會，與會的專家學者認為，雖然長照2.0服務單位變多，反而讓民眾眼花撩亂，使用者會覺得身處在長照迷宮，且民眾對長照需求樣態迥異，政府應再健全長照服務法。

台灣少子化、高齡化趨勢難逆轉，外界關注長照2.0政策上路後情形。立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「長照2.0總體檢暨長期照顧服務法修法」公聽會，邀請衛福部、勞動部及相關專家學者與會。

國立台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬表示，雖然台灣已有長照服務法，也有長照2.0體系，許多民眾仍覺得自己身處長照迷宮。

陳正芬舉例，如民眾撥打1966長照專線，雖然可提供居家、社區式服務，但若民眾想申請住宿式服務，得自己搜尋，包含機構評鑑、床位都得自己來；民眾想聘移工得搜尋仲介，但勞動部的仲介評鑑等級並未替家庭看護工類別提供選擇指標。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，根據聯盟調查，台灣約有192萬老人過去1年與不同住親友聚會少於1個月1次，而且有94萬老人有孤寂感；從長輩的視角而言，雖然長照2.0服務單位變多，但選擇變多更眼花撩亂，多個長照個案管理師到家裡給意見，反而不知道要聽誰的。

張淑卿指出，「老老照顧」跟獨居長者的比例越來越多，但長照2.0是片段且殘補式的給付，而台灣照顧老人的組織和體制，也沒跟上民眾變老的速度，各縣市處理長照問題也多採臨時人力。

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張淑卿建議，政府應再健全長照服務法，增加服務使用者權益、隱私，並保護無家屬的長照服務使用者。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧坦言，長照2.0上路後雖造福許多家庭，但長照問題的樣態很多，形容現行長照2.0已進入深水區；例如民眾認為長照服務不夠用，沒有夜間照護，抑或是台灣有根深蒂固的孝道文化，很可能有家庭2年換了8個照服員，不是資源不足。（編輯：張均懋）1101220