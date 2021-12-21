法鼓山春聯開放索取 提倡大菩提心

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即將迎接農曆新年，法鼓山21日發出新聞稿指出，2022年法鼓山春聯選用創辦人聖嚴法師所書「大菩提心」為題，將贈與各界結緣。（法鼓山提供）中央社記者吳欣紜傳真 110年12月21日

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）農曆春節將至，法鼓山表示，2022年法鼓山春聯選用創辦人聖嚴法師所書「大菩提心」為題，即日起在全聯福利中心各門市陸續限量提供，便利民眾就近索取。

下個月就是農曆新年，法鼓山發出新聞稿指出，從心提昇虎年好福氣，2022年法鼓山春聯選用創辦人聖嚴法師所書「大菩提心」為題，並將贈與各界結緣。

法鼓山說，民眾即日起可到法鼓山海內外分支道場申請，全聯福利中心各門市也將陸續限量提供，便利民眾就近索取。

法鼓山方丈和尚果暉法師表示，「菩提心」是他在聖嚴法師座下所學習到最重要的教誨，也是佛法最核心的內容，「大菩提心」的最佳詮釋，即是「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」。

方丈和尚說，面對天災、疫情、動盪不安的人心和國際情勢，如何讓心不受環境影響，大家和平共處、永續生存在同一個地球村上，需要心靈環保，並且融合禮儀、生活、自然等各方面的環保觀。

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因此，法鼓山以「大菩提心」作為年度主題，提倡「發大菩提心，利人即利己；學菩薩萬行，福慧滿人間」，祈願社會上彼此關懷，共同學習慈悲利他、智慧利己，相信2022會是充滿希望與光明的一年。

法鼓山也提到，今年春聯依然採行環保、典雅的工序及設計，維持民眾喜愛的簡樸本色與質感，並特地將防疫有功的魚腥草繪製在底圖上，只要用手機掃描春聯右下角的QR Code，就能即時分享祝福。（編輯：陳政偉）1101221