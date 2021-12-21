高雄5專設幼兒園未依規增置教保員 民團籲補足人力

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（中央社記者郭建伸台北21日電）全國教育產業總工會今天指出，目前高雄市5所公立專設幼兒園未依規定增置教保服務人員，導致部分幼兒園教師下班後仍須肩負行政工作，影響教師生活、學生受教品質， 呼籲比照其他五都落實教保服務員人力。

全國教育產業總工會理事長林碩杰、台中市教育產業工會理事長卓奕宏、桃園市教育產業工會理事長熊書顯等人今天在立法院舉行「血汗專幼：給我人力其餘免談」記者會。

林碩杰指出，根據「幼兒園行政組織及員額編制標準」規定，園長以外的教保服務人員，依幼兒教育及照顧法規定配置，幼兒園招收人數在150人以下，得再增置教保服務人員1人，若逾150人，得增置教保服務人員2人。

林碩杰表示，六都中台北、新北、桃園、台中、台南都已增置教保服務人員人力，僅有高雄市沒有調整。

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林碩杰指出，全教產日前接獲陳情，指高雄市5所公立專設幼兒園都沒增置教保服務人員，例如具有67年歷史的前金幼兒園學生人數488人，由於幼兒園沒有主任等行政職，部分教師不僅白天上班，下班後還需兼作行政職，質疑是血汗幼兒園。

林碩杰表示，高雄市應向其他五都設置教保服務人員看齊，幼教現場不應只是呼口號達成公共化，而是要提升教保水平，建立友善的優質幼教環境。（編輯：趙蔚蘭）1101221