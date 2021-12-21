布局疫後旅遊潮 JR東日本開設資訊服務站

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（中央社記者余曉涵台北21日電）布局COVID-19疫後旅遊潮，JR東日本宣布今天起專門為台灣旅客開設資訊服務網站JR TIMES，讓旅客一站就可得到旅遊資訊及當地特產。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，各國也開始布局疫後觀光，JR東日本發出新聞稿表示，JR東日本鐵路周遊券的銷售對象以台灣旅客占最大宗，其中多數不乏重遊旅客，許多旅客都對「日本」和「鐵道」感興趣，並具有很高的訪日意願。

為了提升旅客疫後訪日意願，JR東日本今天起針對台灣旅客架設資訊服務網站JR TIMES，要讓旅客獲得第一手交通、旅遊、當地文化、美食、特產等資訊。

JR東日本表示，JR TIMES內容包含鐵道紀行、旅遊札記、精彩必看、嚴選小物、活動盛事及JR東日本資訊。

其中鐵道紀行以JR東日本為首的新幹線和特色活動列車為重點，發表聚焦日本全國鐵道的資訊與文章；旅遊札記除了鐵道之外，還提供其他讓人想去走訪的地方、想體驗的事物等資訊和文章。

精彩必看是從各地鎖定精華特區，實地採訪並透過與當地對話得到新發現，用影片介紹發掘出的事物、交通方式等資訊；嚴選小物介紹不易取得的當地物產（珍品）和JR東日本集團限定的特選品，且預計明年1月開始，線上銷售限量商品等。

活動盛事則是線上與日本地區活動連結，或在台北等地的JAPAN RAIL CAFE實境場所，與顧客間交流活動的情況，以紀錄檔的方式播放；JR東日本資訊由JR東日本員工介紹鐵道迷們無法抗拒的珍貴資訊，還有介紹旅客經常詢問有關鐵路和Suica等商品或設備的使用方式。

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此外，還可以從本網站到JR-EAST Train Reservation輕鬆購買包括JR EAST PASS在內，最合適的周遊券，透過聊天機器人服務，可以詢問網站使用上的問題、預訂車班，以及取得最適宜的周遊券資訊。

JR東日本表示，也將在網站中挑選受到台灣旅客喜歡的人氣地區作為「精選地區」，在文章和影片中介紹，並限量銷售具有當地特色或是別出心裁的產品，第一次則選定日本栃木縣，未來將介紹新潟、青森等地。（編輯：張雅淨）1101221