血癌青年朱頤遺願 扶輪社捐款慈濟骨髓幹細胞中心

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）已故血癌青年朱頤生前號召10萬人驗血建檔，響應骨髓配對救人，花蓮扶輪社延續朱頤遺願，今天捐贈200多萬元給慈濟骨髓幹細胞中心，盼能挽救更多血癌病患性命。

2017年12月，朱頤透過台北101舉辦許願牆活動，斗大的文字牆上顯示「感謝我的骨髓捐贈者，讓我能重生」，把對捐贈者的感恩說出，感動無數民眾。

朱頤的父親朱文慶今天在捐贈儀式上分享與朱頤生命最後的願望，讓大家忍不住流下淚水，朱頤的主治醫師黃威翰也代表醫療團隊，給朱爸爸送上溫暖的擁抱。

花蓮扶輪社友在得知朱頤的遺願後，立即展開行動，多次前往慈濟骨髓幹細胞中心了解與實際參與驗血建檔活動，為如何召募青年造血幹細胞建檔，雙方不斷溝通討論，歷時將近2年，終於通過2020年花蓮扶輪社「召募10萬青年骨髓建檔－為血癌青年圓夢」全球獎助金計畫案，期待透過強化骨髓幹細胞建檔以挽救更多生命。

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這項計畫不僅獲得台北北門扶輪社與宜蘭扶輪社支持，國外日本2630地區鳥羽扶輪社，橫濱西扶輪社，泰國3350地區與韓國3750地區等也共同捐助，今天由花蓮、宜蘭，北門等扶輪社長代表捐助新台幣200多萬元給慈濟骨髓幹細胞中心。

代表接受的花蓮慈濟醫院副院長吳彬安表示，這項捐贈計畫，會應用在前端教育宣導、驗血建檔活動現場電子化作業到後端擴增實驗室儀器設備等，強化造血幹細胞建檔的體質，期待讓召募10萬青年建檔的計畫落實執行，因為每增加一筆建檔，即多一個配對重生的機會。（編輯：張芷瑄）1101223