探索夢號郵輪擬31日復航 基隆為母港主打環島遊

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（中央社記者余曉涵台北23日電）星夢郵輪今天宣布，探索夢號預計31日復航，恢復台灣基隆母港航線的營運，分別展開2晚及3晚的「郵輪環島遊」，帶領台灣旅客經海路暢遊花蓮、安平及高雄3大熱門景點。

COVID-19疫情影響下，星夢郵輪旗下的探索夢號從5月起停航，星夢郵輪今天發出新聞稿宣布，擬於12月31日打破自今年5月預防性停航以來的停擺期，重新恢復台灣基隆母港航線的營運，分別展開2晚及3晚的「郵輪環島遊」，帶領台灣旅客經海路暢遊花蓮、安平及高雄3大熱門景點，但仍待中央流行疫情指揮中心最後確認。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，星夢郵輪預計12月31日重啟台灣的郵輪母港航線，為台灣旅客帶來期待已久的「郵輪環島遊」假期，得以再度享受登船出遊的樂趣。

朱福明說，自從5月預防性停航以來，星夢郵輪一直與主管機關保持緊密合作，積極籌備在最安全的情況下重新啟動郵輪旅遊，與此同時，更重新審視郵輪的衛生安全細則，以確保為旅客和船員打造最安心安全的海上假期。

朱福明指出，作為第一家在台灣、新加坡及香港復航的郵輪公司，深感自豪，探索夢號去年7月復航，一直保持零確診的紀錄，足證集團的防控措施和機制行之有效，能為民眾帶來真正有信心保證的旅遊選擇。

星夢郵輪指出，為了確保旅客能更盡情地享受安心無憂的安全郵輪假期，在重啟台灣母港航線前，星夢郵輪按照主管機關最新頒布的標準，全面審視及優化「探索夢號」的防控細則，並制定更嚴謹的衛生安全措施。

根據最新實施的防控細則，除了個別年齡人士之外，所有旅客必須於行前至少14天完成有關當局認可的COVID-19疫苗接種，所有年齡的旅客必須於登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測（PCR） 的陰性結果等。

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星夢郵輪強調，在「探索夢號」重新復航初期，載客量將調低，為旅客提供更多個人空間，並有助於旅客保持更大的社交距離。所有旅客必須下載「台灣社交距離」應用程式，並必須在郵輪碼頭及船上期間開啟手機藍芽裝置。

除此之外，「探索夢號」將繼續落實超出陸地標準的衛生防控細則，包括於所有房間、公共區域和休閒娛樂設施進行徹底和高頻率的消毒及清潔、餐飲安全機制等，而「探索夢號」所有船員均已完成COVID-19疫苗接種，致力為旅客的健康與安全嚴格把關。（編輯：李亨山）1101223