醫：春節後恐迎下波疫情 籲第3劑間隔縮至3個月

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（中央社記者張茗喧台北25日電）春節返鄉人潮將成防疫一大挑戰，感染科醫師黃高彬今天表示，由於Omicron傳播力強，預估春節後可能迎來下波疫情，呼籲將第3劑間隔縮短至3個月，讓民眾及早產生保護力。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天在「關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮接受媒體聯訪時表示，Omicron變異株在各國造成流行，美國每天有超過20萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新確診病例，其中高達9成感染Omicron變異株，凸顯2劑疫苗保護力不足。

黃高彬指出，明年1月過後大量春節返鄉民眾入境，等到檢疫完畢後進入社區、加上可能的潛伏期，預估春節過後可能迎來下一波疫情，為使各界及早有保護力，將第3劑疫苗接種間隔縮短至3個月是「必然之惡」。

COVID-19疫情是否已經「流感化」，各界眾說紛紜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，明年春節過後可望見分曉，整體疫情也會更加明朗。

黃高彬認為，明年春節過後就能看出流感化趨勢，是比較樂觀的想法，以他看來，11月光是來個Omicron變異株，各國就人仰馬翻，誰知道明年2、3月會不會再來個新型變異株，預估疫情要到明年中以後才會比較明朗、樂觀。

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亞東醫院院長邱冠明指出，100年前西班牙爆發流感大流行，當時在沒有藥物輔助的狀況下，全憑公衛措施就在2年內終結疫情，如今醫療進步也有科學輔助，相信疫情在不久的將來，可望迎來終結。

回顧今年本土疫情，邱冠明說，在疫情發生當下，相信每個人都曾感到徬徨、無助，所幸經過各界努力，台灣現在才能過著相對幸福的日子，盼各界一起跨越2021，迎向新的一年。（編輯：陳政偉）1101225