組巡守隊保育食蛇龜 蕭敏玲推動地方創生

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食蛇龜被列為珍貴稀有野生動物，因獵捕與棲地破壞等原因瀕危，目前在翡翠水庫集水區內有全世界最穩定的食蛇龜野生族群。（永安社區發展協會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北石碇區永安里長蕭敏玲以「組織巡守隊保育食蛇龜」，獲選友善動物傑出村里長，她說，將爭取里民共識培育公民教育種子，以食蛇龜吉祥物喚起共同記憶，藉以推動地方創生。

台灣動物保護行政監督聯盟舉辦第2屆「友善動物傑出村里長選拔」，蕭敏玲因推動石碇區永安里社區巡守保育食蛇龜獲選，將於28日於立法院紅樓會議室受獎表揚。

蕭敏玲今天接受中央社記者電話訪問表示，「食蛇龜」並不吃蛇，名稱由來應與閩南語有關，或因沒有合適的中文字，讓人誤解牠吃蛇；主要以植物果實、花、葉子，以及蝸牛、蚯蚓、蛞蝓雜食為主。

蕭敏玲表示，食蛇龜是是台灣唯一的陸棲龜類，是被嚴重盜獵的瀕危保育類野生動物，行政院農委會林務局於2013年建立食蛇龜野生動物保護區，範圍涵蓋永安里南岸、北岸。

蕭敏玲受訪表示，食蛇龜因獵捕與棲地破壞等原因瀕危，南岸一年只能搭船進入2天，受保護與野放的食蛇龜族群較多，巡守隊隊員1年來在北岸也統計發現約20隻，但不會公布地點。

目前社區有12名巡守隊員，隊員羅天送說，以前雨天常在茶園、菜園或野溪發現食蛇龜出沒，有時還會跑到馬路上。有次隊員高碧梧在產業道路發現被壓扁的食蛇龜，令人難過與遺憾，盼政府或學術單位協助研究防範路殺。

蕭敏玲說，宣導居民將包種茶、東方美人茶逐步轉型為友善環境耕作，營造適合食蛇龜與野生動物棲地，「雖然很累但有意義。」她已設計食蛇龜吉祥物，透過絹印、小吊飾、環保袋等，結合生態茶產業帶動年輕人返鄉，投入地方創生的綠色產業契機。

她說，活化閒置的雲海國小永安分班教室，作為環境教育場域，市府環保局協助培育公民教育，里民扮演保育食蛇龜的「公民科學家」，並作為社區推動地方創生起點，也喚起居民共同記憶、凝聚向心力。

市府動保處長楊淑方表示，蕭敏玲今年也曾獲得新北市「動保金質里長獎」。

翡翠水庫管理局官網介紹，農委會將食蛇龜列為野生動物保育法的珍貴稀有野生動物，生活在海拔1000公尺以下的淺山森林、丘陵、平原環境，與人類活動的環境重疊，翡翠水庫集水區內有全世界最穩定的食蛇龜野生族群。（編輯：李錫璋）1101225

台灣動物保護行政監督聯盟舉辦第2屆「友善動物傑出村里長選拔」，新北市石碇區永安里長蕭敏玲（中）因推動社區巡守保育食蛇龜獲選。（永安社區發展協會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月25日