啟動防疫旅館訪視輔導作業 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）為避免防疫旅宿群聚重演，防疫旅宿訪視輔導作業自今天起啟動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時說明相關防疫作為。

防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，經追蹤調查近期2起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件結果，為提升民眾入住安全品質，降低社區傳播風險，全面檢討防疫旅宿防疫作為，即刻啟動防疫旅宿3大強化措施，嚴守社區防線。

其中，由感染管制、公共衛生、空調等領域專家組成查核團隊，預計自今年12月27日啟動防疫旅宿訪視輔導作業，將曾發生群聚、高於75%入住率、採分層收住等事項防疫旅宿列為優先訪視輔導對象，並提出改善建議。

另外，歐盟22日起承認台灣核發的「COVID-19疫苗接種證明書」，與歐盟核發的「歐盟數位COVID-19證明」具同等效力。台灣版數位疫苗證明將於本週推出，申請方法受關注，將成為今天記者會焦點之一。

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指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6915例確診，分別為2261例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101227