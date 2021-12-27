癌症治療新紀元 高醫籌建質子治療中心
2021/12/27 11:18（12/27 14:06 更新）
高雄醫學大學附設中和紀念醫院繼核磁共振影像導引全方位放射線治療（MR-Linac）等尖端醫療，將引進並建置尖端高科技質子治療中心，提供癌症病人最先進及高品質癌症治療。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月27日
（中央社記者郭芷瑄、曾以寧高雄27日電）癌症蟬連十大死因39年榜首，高醫大中和醫院治癌繼核磁共振影像導引全方位放射線治療(MR-Linac)等尖端醫療，將引進並建置尖端高科技質子治療中心，邁向全新抗癌時代。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿指出，據衛生福利部統計，癌症（惡性腫瘤）已連續第39年高居國人死因榜首，2020年共奪走5萬多人寶貴生命，平均每10分30秒就有1人因癌症死亡，顯見癌症仍是國人揮之不去噩夢。
高醫附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，隨人口老化及癌症發生率居高不下，在董事會及學校大力支持下發展尖端高科技醫療，投入重大經費購置最新型質子治療設備，建置南部尖端質子治療中心，提供癌症病人最先進及高品質癌症治療。
鍾飲文指出，醫學日新月異，質子治療是精準醫療，可就不同癌症病人，量身打造個人化醫療，協助病人維持生活品質、提高治癒率與存活期。
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高醫放射腫瘤科主任黃志仁表示，近年來質子治療設備及技術不斷進步，其物理特性可減少腫瘤旁深部正常組織或器官放射線劑量，進而減少治療副作用，特別是兒童癌症、頭頸癌、肝癌、泌尿癌及其他癌症放射治療，讓患者無需承擔開刀與麻醉風險，在漫長抗癌路上，可保存體力與維持生活品質。
高醫附設中和紀念醫院目前有最先進光子治癌設備，核磁影像導引放射治療，適合單次高劑量低分次的先進放射治療，可縮短療程，減少病人進出醫院。2020年6月至今已完成近180名病人治療，未來引進最新型質子治療設備，建立國際一流高科技放射治療中心。（編輯：孫承武）1101227
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