高鐵傳愛計畫2022年啟動 助喜憨兒學技能

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台灣高鐵27日表示，「高速傳愛 助學計畫」將從2022年元旦到3月2日啟動，台灣高鐵董事長江耀宗（中）、藝人黃子佼（左3）共同呼籲民眾發揮愛心，踴躍捐款，協助喜憨兒透過教育及學習融入社會。（台灣高鐵提供）中央社記者余曉涵傳真 110年12月27日

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（中央社記者余曉涵台北27日電）台灣高鐵今天表示，「高速傳愛 助學計畫」將從明年元旦到3月2日啟動。公益大使黃子佼呼籲民眾發揮愛心捐款，支持喜憨兒的技能教育，透過教育及學習融入社會，走向更美好未來。

台灣高鐵今天舉行「2022高速傳愛 助學計畫」記者會，會中台灣高鐵董事長江耀宗、喜憨兒社會福利基金會創辦人蘇國禎及公益大使黃子佼共同呼籲民眾發揮愛心，踴躍捐款，協助喜憨兒透過教育及學習融入社會。

台灣高鐵表示，「2022高速傳愛 助學計畫」將從明年元旦到3月2日啟動，開放旅客及社會大眾捐款，旅客可透過高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款，每月定期捐款新台幣500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得「活動紀念品-高鐵造型折疊式旅行袋」一個。

江耀宗表示，「永續關懷」向來是台灣高鐵企業發展的重要策略之一，也是實踐企業社會責任的決心與承諾；台灣高鐵以此信念持續推動「高速傳愛 助學計畫」，幫助不同需求的孩子持續獲得教育資源。

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蘇國禎表示，喜憨兒基金會創立以來，始終本著「終生教育、終生照顧」的理念，為孩子們成立一間間庇護工場、餐廳與烘焙坊，每年支持近千名障礙者進行工作訓練，更輔導憨兒們考取114張丙級證照，讓憨兒成為專業的工作者，在職場上盡情發揮，真正融入社區，有家、有工作、有朋友。

台灣高鐵從2010年起每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，累計募得善款超過1.48億元，幫助超過2萬7000多名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。（編輯：張雅淨）1101227