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疫情中逆勢成長 印度台教中心達24所

2021/12/27 19:18（12/27 19:31 更新）
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駐印度代表處教育組27日與班加羅爾總統大學（Presidency University Bangalore）簽署合作備忘錄，成立台灣教育中心，駐印度代表葛葆萱（左6）也到場觀禮。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 110年12月27日
駐印度代表處教育組27日與班加羅爾總統大學（Presidency University Bangalore）簽署合作備忘錄，成立台灣教育中心，駐印度代表葛葆萱（左6）也到場觀禮。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 110年12月27日
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（中央社記者林行健新德里27日專電）駐印度代表處教育組今天與班加羅爾總統大學（Presidency University Bangalore）簽署合作備忘錄，成立台灣教育部在印度的第24所台灣教育中心。

班加羅爾市（Bangalore）是卡納塔卡省（Karnataka）的首府，距首都德里約2200公里，新成立的中心也是卡納塔卡省的第一所台教中心。

簽約儀式在總統大學舉行，由駐印度代表處教育組組長陳立穎與大學總校長阿邁德（Nissar Ahmed）代表雙方簽字，駐印度代表葛葆萱、駐清奈辦事處處長王北平和大學師生300多人觀禮。

葛葆萱致詞時表示，這是卡納塔卡省第一所台教中心，具有指標性意義，也是一個新的里程碑。

他說，未來透過台教中心選派華師，學生除了可以學習華語，還能獲取台灣獎學金相關資訊，並有機會與世正開發科技創新國際園區（TIIP）的廠商合作，提升就業機會或留學台灣。

班加羅爾總統大學集團提供從幼兒園到博士班學程，大學部分現有資訊科學、商學、工程、法律、管理、設計及媒體等7個學院，位置鄰近台灣在班加羅爾的世正開發科技創新國際園區。

陳立穎說，自TIIP開始規劃後，駐印度代表處教育組便希望未來有產業群聚效應，帶動班加羅爾學生赴台留學意願；經過2年多的洽談，終於促成共同負擔華語教師薪資簽約合作。

從2011年到2020年，教育部補助國立清華大學，在印度設立了8所台灣教育中心，之後兩年又在教育組的積極開拓下新成立16所，總計24所，讓華語教育在疫情中逆勢成長。

陳立穎說，近來開拓的華語教師職缺都要求印度合作學校負擔部分薪資，達到互惠目的，因此，駐印度代表處教育組歡迎更多有志的華語教師報名甄選到印度任教。

今天除現場實體的儀式外，線上也邀集國立虎尾科技大學、國立中山大學、國立勤益科技大學、亞洲大學國際學院、淡江大學、南台科技大學及靜宜大學等7所大學的主管，同時視訊與總統大學交換合作備忘錄。

陳立穎告訴中央社，這也是第一次印度高等學府與台灣多所大學同步舉行換約儀式，未來班加羅爾總統大學將選送學生到台灣這7所大學深造。

此外，葛葆萱也利用此行機會，與在班加羅爾的台達電、世正開發與緯創等多家台商餐敘，瞭解廠商經營現況與所需協助事項，並拜會當地官員、與當地學者討論雙邊教育與研究合作機會。（編輯：林憬屏）1101227

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