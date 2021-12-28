空手道代表團基因定序結果 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）台灣空手道代表團赴哈薩克參賽，返台出現12名團員確診COVID-19，病毒基因定序初步結果最快今天出爐。指揮中心發言人莊人祥下午2時記者會說明。

此空手道團隊共22人，12月24日入境台灣，安排於集中檢疫所完成14天檢疫，入境後採撿陸續出現12名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性個案，中央流行疫情指揮中心邀集相關主管機關舉行檢討會議，是否規定接種2劑或3劑疫苗才可出國比賽受關注。

另外，歐盟執委會於21日宣布台灣正式加入「歐盟數位新冠證明」系統。台灣「數位新冠病毒健康證明」今天上午8時已開放，上路首日申請數據也是今天記者會關注焦點之一。

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指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6931例確診，分別為2277例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101228