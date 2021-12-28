最熱門跨年地 台北台中高雄位居前3名

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（中央社記者余曉涵台北28日電）旅遊業者Agoda今天公布各地區最受亞洲旅客歡迎的前3名城市，台灣前3名是台北、台中及高雄，且今年亞洲旅客多數選擇入住4到5星飯店，希望以舒適、奢華的旅遊方式迎接新年。

跨年即將到來，Agoda發出新聞稿表示，根據跨年期間訂房數據，首都城市仍然具有迷人的跨年吸引力，泰國曼谷今年重回該地旅客最受矚目的地點，台灣、韓國與馬來西亞等也由首都蟬聯榜首。

Agoda說，能在世界級海景的陪伴下，迎接新年第一道曙光成為旅客嚮往的跨年勝地，像是印度果亞、印尼峇里島、菲律賓宿霧、泰國芭達雅、南韓濟州島及馬來西亞檳城榮登其國內前3大熱門景點。

Agoda表示，數據前10名的榜單中，今年有許多新興景點上榜，像是以美麗沙灘吸引旅客駐足的印尼巴淡島、同屬印度的安達曼尼科巴群島、台灣迎接2022年曙光首選的墾丁、青蔥翠綠山景聞名的泰國考柯，或是菲律賓薄荷島及越南寧平。

台灣跨年夜前10大熱門景點則是台北、台中、高雄、台南、花蓮、宜蘭、南投、嘉義、台東及墾丁，相較於去年，台南、花蓮和嘉義的排名均持續成長，凸顯其聞名中外的自然景點讓當地觀光旅遊市場蓬勃發展，於跨年旅遊交出亮眼的成績單。

Agoda企業發展副總裁休斯（Timothy Hughes）表示，儘管亞洲跨年市場仍以國旅為主，但相信旅遊市場正逐漸回溫，根據平台數據，除了以跨年活動聞名的大城市深受旅人喜愛，訂房數據也顯示人們渴望出遊、遠離深受疫情影響的城市，特別嚮往美麗沙灘、迷人景致和自由開放的空間，像是今年長灘島一躍成為菲律賓跨年熱門景點第2名。

休斯指出，面對今年多變疫情，眾多4到5星級飯店紛紛推優惠搶商機，相較於去年跨年趨勢為1到3.5星級飯店，今年台灣和泰國的旅客偏好入住4到5星級飯店盡享尊榮體驗，與大多數來自印尼、馬來西亞、菲律賓、韓國和越南的旅客一樣花錢不手軟，喜歡以好好寵愛自己的方式跟2021道別。（編輯：管中維）1101228