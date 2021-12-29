疫後產業轉型 勞動部擬再補助青年就業

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）國內COVID-19疫情爆發，連帶影響青年就業，面對疫後時代青年可能面對新就業難題，勞動部勞動力發展署計畫協助青年就業計畫2.0版，盼透過補助、誘因設計強化協助措施。

為了協助青年就業，政府今年推動6項應屆畢業青年就業促進方案，總計投入約新台幣62億元，包含提供尋職津貼、青年就業獎勵、安穩僱用2.0計畫等。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，產業因疫情轉型，青年就業可能遇到新難題，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天指出，目前正研擬協助青年就業計畫2.0版，盼能持續幫助疫後時代的青年就業。

蔡孟良表示，目前跨部會都已經開過工作小組會議，也都有共識，希望在2.0版本調整或強化協助青年就業機制。

今年推動的青年就業計畫，多以補貼性質為主，蔡孟良說，2.0計畫也會有補貼等誘因，但有些問題並非只靠補助就可以解決，像是如何連結雇主端跟勞工端部分都還需要討論。

他舉例，該如何針對雇主需求量身訂做計畫，同時配對適切青年尋職、就業，以及如何讓雇主提出的條件對青年就業有吸引力，都是必須思考的議題。

蔡孟良說，現行的青年就業相關協助計畫到明年中，預計明年上旬會提出相關計畫，行政院也相當支持，待詳細內容出爐之後會再對外報告。（編輯：陳政偉）1101229