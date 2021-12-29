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玉山群峰積雪 攝影師搶拍迷人銀白世界

2021/12/29 17:24（12/29 17:56 更新）
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冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，玉山27日降雪，從阿里山遠眺玉山群峰一片銀白景觀迷人。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，玉山27日降雪，從阿里山遠眺玉山群峰一片銀白景觀迷人。（黃源明提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，玉山27日降雪，從阿里山遠眺玉山群峰一片銀白，景觀迷人，攝影師紛紛拍下美麗影像，上傳臉書分享。

攝影師蘇家弘昨天在臉書（FB）貼出了玉山群峰成銀白世界的影像，阿里山攝影達人黃源明今天也在他的臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」，貼出玉山積雪照片，吸引民眾點閱按讚，網友留言都說漂亮。

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蘇家弘告訴中央社記者，昨天清晨5時騎機車從嘉義市經阿里山公路到塔塔加遊客中心，拍攝玉山群峰雪景，雪雖比今年1月13日少，但有雲海景觀相伴非常美麗。

嘉義林管處副處長李定忠接受中央社記者電訪表示，如果沒有起霧，從阿里山國家森林遊樂區內的祝山、對高岳、小笠原山，都能清楚看到玉山群峰積雪，歡迎民眾元旦連假到阿里山看日出、賞雪景。（編輯：陳仁華）1101229

冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，玉山27日降雪，玉山群峰一片銀白景觀迷人，搭配雲海景觀非常美麗。（蘇家弘提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，玉山27日降雪，玉山群峰一片銀白景觀迷人，搭配雲海景觀非常美麗。（蘇家弘提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
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