防堵Omicron 公費家用快篩發放點增至272家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北30日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，由於國際疫情嚴峻及Omicron新型變異株威脅日益擴散，明年元旦起加強社區監測，全國發放公費COVID-19家用快篩試劑增加至272家。

指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，近期入境人數及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案增加，為強化社區監測，自明年1月1日起擴大辦理COVID-19社區加強監測方案。

陳時中說，全國由86家定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑增加至272家，由各縣市人口數較多鄉鎮市區基層診所協助發放試劑，因COVID-19症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可前往診所，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

陳時中說明，今年8月30日起規劃推動COVID-19社區加強監測方案，迄今已發放1萬餘劑公費COVID-19家用快篩試劑，考量近期COVID-19社區傳播風險提升，為提高民眾取得公費家用快篩試劑可近性與及早發現自身感染可能，將自明年1月1日起於全國21個縣市增加至272個診所試劑發放點。

陳時中呼籲，現值呼吸道病毒活躍期，請民眾多加留意自身健康，如出現呼吸道症狀，可前往本計畫定點診所；民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患，到公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師評估後會發放試劑及注意事項說明單張。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

如為2歲以下幼兒的陪同看診者，也由醫師評估後發放。民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上（https://forms.gle/8gh7Kb3ZkYE5aArW7）填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。

陳時中提醒，如居家快篩檢驗為陽性時，請勿慌張並儘速至鄰近的社區採檢院所（https://reurl.cc/MArG1L ）進一步PCR檢驗。民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過採檢器材請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員處理。（編輯：張芷瑄）1101230