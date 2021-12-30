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觀日列車票售盡 下載森遊阿里山App步行不迷路

2021/12/30 16:07
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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）疏運明年元旦阿里山遊樂區看日出的旅客，林業鐵路當天凌晨開行祝山觀日列車，目前車票已預售一空；嘉義林管處建議未買到票要步行的旅客，下載「森遊阿里山」App導航，看日出不迷路。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央社記者電訪表示，明年1月1日阿里山往祝山觀日列車12班次、預售票4200張均已售完，後續如有遊客退票，再於當日凌晨2時20分於阿里山車站1樓開放售票。

嘉義林管處告訴中央社記者，到阿里山國家森林遊樂區元旦觀日出未買到車票的旅客，必須在凌晨摸黑走到祝山、小笠原山或對高岳，不小心就會迷路，錯失觀日的時機。

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嘉義林管處建議旅客下載「森遊阿里山」App，打開App馬上了解山上天氣及阿里山日出位置，App也有導航及導覽等功能，面對突發狀況更可以利用「快速導引」，馬上找到服務台、AED、滅火器、廁所等，看日出不迷路。

周恆凱表示，民國111年元旦日出時間約7時5分，祝山觀景平台於元旦清晨5時半將舉行「2022年阿里山日出印象音樂會」，以溫暖樂聲陪伴旅客迎接新年第一道曙光。（編輯：陳仁華）1101230

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