公費留考受疫情影響 錄取率4成創歷史新高

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（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天公告110年公費留學考試錄取名單，總計合格報名人數352人，錄取141名，換算錄取率為40.05%，寫下歷史新高紀錄。

教育部今天發出新聞稿指出，公費留考成績單已於昨天寄出，總計「一般公費留學」錄取109名、「勵學優秀公費留學」錄取4名、「原住民公費留學」錄取10名、「身心障礙公費留學」錄取8名及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。

教育部國際及兩岸教育司科長曾素貞接受中央社電訪表示，今年錄取率確實是有史以來最高，往年大概都是26%左右，今年提高到40%，推測是受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，考生預期無法出國的心理，導致報名人數比去年少了約200人。

曾素貞表示，今年選送學生出國研修、實習的計畫，都有類似現象。但她強調，公費留考雖然錄取率提高，但標準沒有放寬，二階段考試中，筆試錄取分數標準和去年是一樣的。身心障礙學生原預定錄取5名，但因報考者相當優秀，更擇優錄取了8名。

今年較特別的是配合政府「關鍵人才培育及延攬計畫」，於6大核心戰略產業相關學門增加的一般生10名錄取名額。最終錄取了8名，攻讀領域包括人工智慧、網路通訊、新興半導體、公共衛生、老人醫學、及農作物安全管理等。

另外，配合政府推動「新南向政策」，今年持續開放赴新南向國家留學名額，最終錄取10名，預定到印度、泰國、越南等國，攻讀語言、東南亞研究、非物質文化資產、法制、性別研究、新媒體藝術、生態學等領域。

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教育部表示，公費留考錄取者須於民國111年4月1日到8月31日內完成簽訂行政契約，並自行申請符合大學辦理國外學歷採認辦法規定的國外優秀大學校院無條件入學許可，至遲應於113年9月30日以前辦妥出國手續，並啟程出國留學。相關資訊可參考教育部網站。

曾素貞表示，如果疫情持續延燒，將依照當時中央流行疫情指揮中心公告的警示情況，決定是否同意考生延期。（編輯：陳政偉）1101231