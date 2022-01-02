東北季風影響 北台灣整天涼冷、中南部溫差大

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中央氣象局表示，2日東北季風影響，東半部地區及桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。中央社記者鄭傑文攝 111年1月2日

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（中央社台北2日電）中央氣象局表示，今天東北季風影響，東半部地區及桃園以北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；北台灣一整天體感仍較涼冷，中南部日夜溫差較大。

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氣象局指出，各地低溫約攝氏15至18度，白天高溫北台灣18至20度，一整天體感仍較涼冷，中部、台南及花東21至23度，高屏約24至26度，中南部日夜溫差較大，請民眾留意溫度變化適時增添衣物。

氣象局提醒，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海邊作業及活動注意安全；今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。1110102（編輯：管中維）