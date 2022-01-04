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桃機防疫計程車司機篩檢完成 擴大採檢清潔員所屬團隊

2022/1/4 15:11（1/4 20:09 更新）
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桃園國際機場防疫車輛停車場1名女清潔員確診，召回防疫計程車司機篩檢作業4日中午已完成，下午將安排桃機及女清潔員所屬信實集團的員工採檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日
桃園國際機場防疫車輛停車場1名女清潔員確診，召回防疫計程車司機篩檢作業4日中午已完成，下午將安排桃機及女清潔員所屬信實集團的員工採檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）中央流行疫情指揮中心昨晚公布，桃機防疫車輛停車場1名女清潔員確診。召回防疫計程車司機篩檢作業中午已完成，今天下午將安排桃機及女清潔員所屬信實集團的員工採檢。

桃園國際機場昨天未完成篩檢的防疫計程車司機，今天上午陸續回到桃機P2停車場，司機先是排隊領取篩檢空瓶等器具，並從上午11時起，由醫護人員進行採檢作業，相關作業於中午12時30分完成。

桃機公司指出，今天採檢人數含防疫巴士司機共252人，剩餘24人將自行就醫採撿。另外，桃機公司的員工及信實集團的清潔員工下午也將陸續採檢。

桃園國際機場公司總經理但昭璧上午接受媒體聯訪時表示，昨天已篩檢313人，並要求未完成的計程車司機在今天上午10時返回篩檢，未完成篩檢前暫停出車任務。

桃機排班計程車自律委員會主委黃良易今天告訴中央社記者，採檢後將等待報告結果出爐，基本上桃園機場都維持高度警戒狀態，防疫計程車司機在休息處也須遵循維持室內不超過5人，室外不能拿下口罩的防疫規定。

黃良易說，防疫計程車載運時都會仔細為乘客消毒再上車，乘客下車後也會針對車內環境徹底消毒，再提供下一名乘客服務。防疫計程車司機在載運客人時，都會戴上口罩、手套，並在任務完成後丟棄更新，每天消毒完也要拍照上傳備查，嚴格遵守相關規範。

一名不願透露姓名的計程車司機接受媒體採訪時表示，昨晚近8時臨時被召回進行採檢，他是以平常心看待，也不會很擔心，平時都會遵守相關規範，也會進行車輛及機器消毒，載運客人後也會進行完整清消，相信不會有問題。

中央流行疫情指揮中心昨晚發布新聞稿指出，國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例，這名個案近期無出入境紀錄，已接種2劑AZ疫苗。2日出現症狀，3日進行快篩結果為陽性，採檢後確診，其6名家人已於昨晚完成採檢，均為陰性。（編輯：戴光育）1110104

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