水利署：全台上半年水情穩定 1期稻作如期供灌

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（中央社記者曾智怡台北4日電）經歷百年大旱，外界格外關注今年供水情勢，水利署今天表示，目前主要水庫蓄水率約7成至近滿庫，全台上半年水情正常，民生、產業用水無虞，今年1期稻作將如期展開供灌。

經濟部水利署今天舉行「111年上半年全國供水情勢」記者會，由水利署長賴建信主持。

針對今年供水情勢，水利署表示，依照氣象局預測，未來一季將降雨將「正常偏少機率偏高」；但受益於去年梅雨、颱風季，今年上半年全台水情正常，主要水庫蓄水率在7成以上接近滿庫，民生、產業供水正常，農業1期作也由南而北陸續展開供灌。

水利署強調，隨時序已進入枯水期，持續落實水情監控，將以6月底前穩定用水為目標，並呼籲大眾節約用水。

賴建信補充，截至目前，南部曾文、烏山頭水庫蓄水量達4億噸，反觀去年是1.5億噸水，是對未來供水有信心依據之一；再者，河川入流量也相較去年同期來得高，加上都有持續盤點各項抗旱設施，會精進調度，確保水情穩定。

水情攸關水力發電能量，賴建信表示，為因應今年夏季可能緊急用電，相關台電管理水庫或代操作水力發電廠的放水量，原則上以配合下游用水需求調控發電，以利發電用水達最大供水效益，並於5月至7月支援尖峰用電調節需求。

賴建信指出，過去民眾較關心日月潭水庫等抽蓄發電效果，事實上，慣常水力在電力調節占一定作用，可在太陽下山後達到電力搭橋作用。

舉例而言，石門和曾文水庫都為慣常水庫形式，去年石門水庫有約142天蓄水率達98%以上，透過發電時間調整，可支援夜尖峰時段用電，意即將慣常水力當作調度支援，「對電源供應起很大作用」；且對水庫本身供水也沒有影響，可照常發電後送至民生、農業用水。

水利署表示，台灣在109年下半年起至110年上半年遭逢百年大旱，政府投入新台幣150億元緊急供水應變措施、板新二期完工、桃竹聯通管提前通水，協助竹科供水穩定等，總計抗旱省水、找水、調水成效達13億噸水，水庫清淤量也為往年均3倍，延長全台供水4個月。

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水利署表示，因應氣候變遷，已將去年抗旱經驗納入台灣各區水資源經理基本計畫，強化流域整體經營管理、打造西部廊道供水管網及強化科技造水等3大主軸工作，並以125年增加水源10億噸為目標。

賴建信舉例，曾文水庫鑽管送至烏山頭水庫計畫，今年將發包施工，預計114年正式完工運轉，屆時可減少水庫每天最高50萬噸滲漏損失，最大化水資源利用，畢竟50萬噸幾乎為台南地區現行每日用水一半，也相當於新竹地區一日用水。（編輯：潘羿菁）1110104