探索夢號取消3航次 旅遊業分析2原因

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（中央社記者余曉涵台北4日電）旅遊業者證實剛復航的探索夢號，已通知取消1月的3個航次，分析主因除了需要上下船PCR檢測之外，民眾規劃出遊需要時間也是原因之一。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，星夢郵輪旗下的探索夢號從去年5月起停航，去年12月31日起復航，恢復台灣基隆母港航線營運。

不過雄獅旅遊證實，已經接獲探索夢號通知，取消未來的3趟次，包含1月5日、9日和12日。

雄獅旅遊總經理游國珍分析，由於探索夢號宣布復航的時間很趕，民眾規劃旅遊都要1個月左右的時間，因此只有零星的報名人數，目前1月20日之後的航程才有比較多旅客報名，加上上下船要做PCR檢測，2次費用約新台幣4500元，都會衝擊旅客意願。

游國珍指出，探索夢號首航可以吸引不少旅客報名的原因主要是連續假期加上首航迎曙光有話題性，才會吸引較多旅客，後續航次的報名就較為零星。

不過游國珍認為，寒假期間及3月11日後啟動跳島航程對旅客來說是有吸引力的，尤其4月起是離島旅遊旺季，應該會吸引不少旅客報名。（編輯：張雅淨）1110104