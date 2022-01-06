即測即評技能檢定 10日起受理報名

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）勞動部勞動力發展署技能檢定中心指出，即測即評及發證技術士技能檢定10日起受理報名，今年度辦理職類包含托育人員等76個丙（單一）級職類與電腦軟體應用等6個乙級職類。

為協助應檢人取得技術士證，增加就業機會，技檢中心推廣「即測即評及發證技能檢定」，在全國各地包含金門及離島地區，有181個即測即評及發證技術士技能檢定承辦單位，提供簡章販售、報名、測試、發證單一窗口全功能的快速檢定服務。

技檢中心發布新聞稿指出，今年度即測即評及發證技術士技能檢定相關報名簡章即日起至10月15日止在全國全家超商及各承辦單位發售，受理報名期程從10日起至10月15日止，歡迎有意報檢的民眾踴躍參加。

技能檢定中心表示，今年度辦理職類包含托育人員、照顧服務員、中餐烹調、烘焙食品與旅館客房服務等76個丙（單一）級職類與電腦軟體應用、電腦硬體裝修及數位電子等6個乙級職類。

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另外，年度內各承辦單位各梯次同時受理免試術科者報名參加學科測試，包括冷凍空調裝修等129個丙（單一）級職類及109個乙級職類免試術科測試，而近3年度內已取得該等職類術科測試及格成績者（即免試術科者），可報名參加學科測試，經學科測試合格者，可即時發給技術士證。

技能檢定中心也提醒，目前販售的技能檢定簡章有二種，咖啡色牛皮紙包裝為即測即評及發證技術士技能檢定，於全家超商販售；白色包裝為全國技術士技能檢定，於全家、OK及萊爾富等超商販售，購買時請特別留意。（編輯：管中維）1110106