賴副總統盼衛福部農委會合作 精進防疫公衛

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）副總統賴清德今天在中華民國獸醫師節50週年慶祝大會致詞說，國際已經提出「One Health；健康一體」，他非常期待衛福部、農委會有具體的合作計畫，讓防疫公衛更周延。

中華民國獸醫師節50週年慶祝大會在張榮發基金會內會議廳舉行，會中頒獎表揚各類傑出貢獻獎項予獸醫師。

行政院長蘇貞昌預錄影片表達祝賀，他說，近年金門爆發牛結節疹，獸醫師組成注射隊，快速完成任務，接著新北市也傳出案例，再次迅速達成任務，有獸醫師的付出，防止了非洲豬瘟，並查緝動物傳染疾病。

賴副總統說，他代表總統蔡英文恭賀獸醫師們佳節快樂，獸醫師負責的領域從野生動物、經濟動物到寵物，食安也因獸醫師們的付出得到把關；隨著國際往返頻繁，任務更艱辛，政府要支持獸醫師，因此給公務基層獸醫師增加津貼，並要讓農委會增設寵物管理科，跟動物保護科分立。

他並說，國際已經提出「One Health；健康一體」，例如禽流感有的病毒是會傳染到人這邊，透過對衛生醫療、檢疫工作、環境永續的落實，才有辦法確保人的健康；他非常期待農委會與衛福部應有具體的合作計畫，讓台灣醫師、獸醫、公共衛生專家學者攜手合作，這樣對健康保護會更加周延。

他還舉例擔任台南市長任內的做法，證實跨領域合作有利防疫。他說，除了快速落實流浪動物零安樂死，捕抓回來的流浪犬並施打預防針、結紮、依性情不同訓練給人領養當工作犬，包含當防疫犬，給山區民眾領養，幫忙守護可能帶有狂犬病毒的鼬獾入侵家裡；有人反問，這樣流浪犬會不會染疫，他說明，有先打預防針。

他表示，印度聖雄甘地說「一個國家的道德水準，看它對動物的態度便可以知道」，農委會希望未來對動物的照顧比照人來做，真的是很了不起。

農委會主委陳吉仲說，2018年8月中國爆發非洲豬瘟，整個下半年的防疫架構，在賴副總統擔任行政院長任內底定，並將所有地方首長找來確立廚餘處理，避免防疫有漏洞；同時給公職獸醫師增加津貼；為了防範獸醫師都去寵物領域就業，已獲總統府、行政院肯定獸醫師在各領域的付出甚為重要，將力挺大學公費班培養新血；農委會也將儘速在行政院核定後，增設寵物管理科。

此外，今年將舉行直轄市長及縣市長選舉，陳吉仲接受媒體訪問時說，他沒有被徵詢，也不會投入選舉，只有「在這裡（農委會主委）、回學校」，就這麼肯定、簡單。另對於外傳他可能接任行政院副院長，他也否認。（編輯：管中維）1110106